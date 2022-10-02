WP: Олігарх Абрамович був посередником в обміні полоненими

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Російський олігарх Роман Абрамович брав участь в останньому великому обміні полоненими між Україною і росією. Він був посередником і тісно спілкувався з директором фсб олександром бортніковим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія) і Москви в межах перемовин щодо обміну полоненими. Він проводив зустрічі з бортніковим і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, повідомляючи Єрмака про їх перебіг.

Абрамович допоміг узгодити повернення Україні 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.

Американські та українські офіційні особи вважають, що таким чином Абрамович хоче поліпшити своє становище на Заході, оскільки наразі він перебуває під санкціями.

Роль Ер-Ріяду в обміні також, на думку офіційних осіб, повʼязана зі спробою відновити стосунки із Заходом після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Саудівська Аравія такі мотиви спростовує.