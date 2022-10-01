Витік газу на «Північному потоці — 2» припинився
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Nord Stream 2
Витік газу з газопроводу «Північний потік — 2» припинився, тиск стабілізувався.
Про це Данському енергетичному агентству повідомила компанія-оператор газопроводу Nord Stream.
«Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі «Північний потік — 2» досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився», — заявила Данія.
З цієї заяви не зрозуміло, як справи з «Північним потоком — 1». 30 вересня Данське енергетичне агентство оголосило, що очікується, що витік газу з нього припиниться 2 жовтня.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.