Витік газу на «Північному потоці — 2» припинився

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Nord Stream 2

Витік газу з газопроводу «Північний потік — 2» припинився, тиск стабілізувався.

Про це Данському енергетичному агентству повідомила компанія-оператор газопроводу Nord Stream.

«Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на трубопроводі «Північний потік — 2» досягнуто стабільного тиску. Це свідчить про те, що викид газу на цьому газопроводі припинився», — заявила Данія.

З цієї заяви не зрозуміло, як справи з «Північним потоком — 1». 30 вересня Данське енергетичне агентство оголосило, що очікується, що витік газу з нього припиниться 2 жовтня.