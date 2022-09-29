Міністр оборони заперечив, що Захід схиляє Україну до перемовин на тлі ядерної загрози

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Захід не схиляє президента Володимира Зеленського до перемовин з росією на тлі ядерної загрози.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у коментарі «Бабелю».

«Зі сторони наших партнерів такого немає, ніхто не схиляє і не змушує нас до перемовин. Вони тільки пропонують своє посередництво за потреби», — наголосив міністр.

Він також прокоментував заяву представника ГУР про «дуже високий ризик тактичного ядерного удару» .

«Маємо розуміти, що у нас неадекватний сусід. Навіть, коли вони планували вторгненя, важко було уявити собі, що росія бомбитиме цивільне населення, школи, лікарні, дитячі садки та інші соціальні установи. «Бункерна хвороба» уже сильно розійшлася, тому загрозу ядерного удару треба розцінювати цілком адекватно», — зазначив міністр.

За його словами, ГУР МО має інформувати людей про таку загрозу.

«У нас багато людей вступили в неіснуючу партію тих, що завершили війну. Але війна не закінчилася, вона кровава, ми щодень втрачає людей. Ворог дуже дикий, складний і в них величезний русурс, це треба розуміти», — пояснив Резніков.

Він додав, що Україну після Бучі, Ірпеня, Балаклії та Маріуполя не злякає застосування ядерної зброї.