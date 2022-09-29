Оператор «Північного потоку» вважає, що витік газу з трубопроводу ліквідують наступного тижня. Після цього почнуть оцінювати пошкодження

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор російського газопроводу «Північний потік» вважає, що витік газу з труби зможуть зупинити в понеділок, 3 жовтня. Чи зможуть його надалі використовувати — поки невідомо.

Про це представник компанії Nord Stream розповів у коментарі Reuters.

Він наголосив, що після цього будуть оцінювати рівень пошкоджень та збитків, які були завдані газопроводу. Тоді ж експерти зроблять висновки, чи можна його далі експлуатувати.

«Поки не буде якихось результатів оцінки збитків, жодних прогнозів робити не можна. Оцінка збитків може бути проведена на місці, як тільки нам вдасться наблизитись до ділянки. Наразі це заборонена зона», — сказав представник.