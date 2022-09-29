Оператор «Північного потоку» вважає, що витік газу з трубопроводу ліквідують наступного тижня. Після цього почнуть оцінювати пошкодження
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Оператор російського газопроводу «Північний потік» вважає, що витік газу з труби зможуть зупинити в понеділок, 3 жовтня. Чи зможуть його надалі використовувати — поки невідомо.
Про це представник компанії Nord Stream розповів у коментарі Reuters.
Він наголосив, що після цього будуть оцінювати рівень пошкоджень та збитків, які були завдані газопроводу. Тоді ж експерти зроблять висновки, чи можна його далі експлуатувати.
«Поки не буде якихось результатів оцінки збитків, жодних прогнозів робити не можна. Оцінка збитків може бути проведена на місці, як тільки нам вдасться наблизитись до ділянки. Наразі це заборонена зона», — сказав представник.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. На трубопроводах зафіксували спочатку три витоки газу, а вже 29 вересня Швеція повідомила про четвертий витік.
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи.
- Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» атакували російські підводні дрони. Причетність росії перевіряється. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають.