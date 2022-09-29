Bloomberg: Витік газу з «Північного потоку» в Балтійське море може стати новою кліматичною катастрофою

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Nord Stream 2

У Балтійському морі 700-метрова калюжа вируючої води, що утворилася від розриву на газопроводі «Північний потік», вказує на кліматичну катастрофу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За оцінками Німеччини, унаслідок витоку в атмосферу потрапило приблизно 300 тисяч тонн метану — це один з найпотужніших парникових газів. Ця кількість газу матиме приблизно такий самий вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди приблизно 5,48 мільйона автомобілів у США. Метан має в 84 рази більшу зігрівальну здатність, ніж вуглекислий газ, протягом перших 20 років перебування в атмосфері, але після цього швидко розкладається.

На заході в Європейському парламенті ввечері 27 вересня законодавці, учені та екологи обговорили, як виміряти масштаб витоку, але були єдині в одному — це, найімовірніше, екологічна катастрофа.

Два з трьох витоків сталися у винятковій економічній зоні Данії — неподалік від острова Борнхольм у Балтійському морі. Понад половину газу з розірваних трубопроводів вже потрапило в Балтійське море. Німеччина заявила, що виток з «Північного потоку» еквівалентний орієнтовно 1% від загального річного обсягу викидів у країні. Хоча виток метану шкідливий для клімату, він не становить серйозної загрози для морського середовища, заявило Міністерство навколишнього середовища Німеччини.

Є низка ключових невизначеностей: скільки газу було у трубопроводах у той час, за якої температури та тиску він утримувався та наскільки великі розриви у трубах. Навіть коли газ виходить, частина його, ймовірно, розсіюється у воді, але це залежить від густини мікробного життя та від глибини. Щоб отримати точні дані, літаку доведеться проводити вимірювання з повітря. Оцінка точної кількості метану, викинутого в атмосферу, є надзвичайно складним завданням — отримати точні дані над водою набагато складніше, враховуючи, що світло відбивається від поверхні.

Учені заявили, що хоча витоки з «Північного потоку» стали катастрофою для клімату, вони, як і раніше, тьмяніють у порівнянні зі щоденними викидами з газової інфраструктури в усьому світі.

«Найпрямішим впливом цих витоків газу на клімат є додаткова порція потужного парникового газу метану. Утім, це крихітна бульбашка в океані проти величезної кількості так званого летючого метану, що викидається щодня в усьому світі через видобуток вугілля та нафти», — сказав Дейв Рей, виконавчий директор Единбурзького інституту зміни клімату.

Найбільший відомий викид метану в США стався у 2015 році на газосховищі в каньйоні Алісо (Лос-Анджелес), де за кілька місяців було викинуто понад 97 тисяч тонн метану. Для порівняння: витік газу з «Північного потоку» міг тривати протягом кількох годин.