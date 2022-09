Українка Таня Муїньо зняла кліп для дуету Елтона Джона і Брітні Спірс

Новини

Українська режисерка Таня Муїньо створила відео для спільного треку Елтона Джона і Брітні Спірс — “Hold Me Closer”. Кліп зняли в Мехіко, «біля найкрасивіших архітектурних локацій міста». У ролику немає Елтона і Брітні, але є балет у костюмах кольорів українського прапора.

«Ці зйомки стали дуже емоційними для мене, оскільки я росла на піснях Брітні. Після перегляду “Slave For You” я вирішила, що хочу стати режисеркою. Елтон Джон — це теж ікона, на якій зростала не лише я, але й увесь світ. Створюючи це відео, я розуміла, які величезні очікування фанатів та аудиторії стоять переді мною. Зважаючи на таку відповідальність, я мала придумати щось неоочікуване та незвичне», — коментує свою роботу Муїньо.

Композиція “Hold Me Closer” є своєрідним міксом з пісень Елтона Джона “Tiny Dancer” (1971), “The One” (1992) і “Don’t Go Breaking My Heart” (1976).

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка та кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацювати зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Вона зняла кліпи для Кеті Перрі, британського гурту Yungblud, співачки ROSALIA, репера Lil Nas X і співачки Cardi B.

У 2021 році кліп української режисерки Тані Муїньо на пісню “Montero” репера Lil Nas X отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021 у категорії «Найкраще відео».