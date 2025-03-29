Що подивитися у вихідні. Серіал-сатира на Голлівуд із зірковими акторами, трилер з Ніколь Кідман, спіноф «Міфічного квесту», другий сезон «Виживання найтовстіших» і сімейна комедія з Євою Лонгорією

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV, Amazon Prime і Disney+ вийшли п’ять цікавих релізів. Це сатиричний серіал «Студія», трилер «Голланд» з Ніколь Кідман, комедійний серіал «Побічний квест», події якого відбуваються у всесвіті «Міфічного квесту», сімейна комедія «Олександр і жахлива, страшна, нікудишня, дуже погана дорожня подорож» з Євою Лонгорією і другий сезон «Виживання найтовстіших». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Сатиричний серіал «Студія»

Про що серіал. Метт Ремік — новий керівник кіностудії Continental Studios. Він має не тільки зробити компанію успішною і прибутковою, але й знімати якісні стрічки, не жертвуючи творчою свободою. Його команда різношерстна, проте дійсно допомагає Метту. Наприклад, заступник Сел наполягає на мейнстримних фільмах, а виконавчий директор Квінн хоче більше мистецьких проєктів. Серіал висміює сучасний Голлівуд і водночас ним захоплюється. Чимало акторів грають у «Студії» самих себе, і їхні персонажі знімаються у фільмах Continental Studios.

The Studio / Apple TV / режисери — Сет Роґен, Алекс Грегорі, Піт Гуйк, Еван Голдберг, Фріда Перез / у головних ролях — Сет Роґен, Кетрін О'Гара, Айк Барінхолц / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що основний акторський склад і запрошені зірки блискуче грають, а серіал виділяється з-поміж інших сатиричних проєктів про Голлівуд. Variety пише, що серіал кумедний, зухвалий і розкішний.

Трилер «Голланд»

Про що фільм. 2000-й, Ненсі — вчителька, що живе в місті Голланд, штат Мічиган. Її чоловік Фред — окуліст, який занадто часто має відрядження. Весь вільний час він присвячує мініатюрній копії міста і моделі поїзда, їх він робить разом із сином Гаррі. Ненсі щосили вдає, що її сім’я ідеальна, але насправді син їй не довіряє, а чоловік, здається, зраджує. Ненсі разом зі своїм колегою Дейвом починає розслідування, щоб вивести Фреда на чисту воду. І виявляє речі, які назавжди змінять її життя.

Holland / Amazon Prime / режисерка — Мімі Кейв / у головних ролях — Ніколь Кідман, Гаель Гарсія Берналь, Метью Макфейден / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. Collider пише, що акторська гра Кідман чудова, але більшість персонажів пласкі, і головну таємницю розкривають занадто пізно. Оглядачка The Guardian також хвалить Кідман і каже, що фільм атмосферний. Проте сюжетні повороти в другій частині фільму недоречні і дратують.

Комедійний серіал «Побічний квест»

Про що серіал. Спіноф серіалу «Міфічний Квест». Основний серіал — про трудові будні компанії, що розробляє гру Mythic Quest. Її працівники постійно сперечаються і потрапляють у кумедні ситуації. «Побічний квест» розповідає про співробітників, які епізодично з’являлись у «Міфічному Квесті» та фанатів гри Mythic Quest. Наприклад, у другому епізоді власниця крамниці отримує лише один примірник коміксу про гру і п’ятеро фанатів з’ясовуватимуть, хто заслужив його найбільше.

Side Quest / Apple TV / шоуранери — Чарлі Дей, Меган Ґанц, Роб МакЕлгенні / у головних ролях — Тріша Сіммонс, Шаліта Грант, Дерек Вотерс / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,4.

Що кажуть критики. Оглядачка IGN пише, що серіал чудово розширив всесвіт серіалу, але вважає, що для якісного доповнення замало чотирьох епізодів. Decider пише, що спіноф вдало показав, як незначні рішення працівників компанії можуть вплинути на спільноту Mythic Quest.

Сімейна комедія «Олександр і жахлива, страшна, нікудишня, дуже погана дорожня подорож»

Про що фільм. Родина мексиканців кілька поколінь тому мігрувала до США. Наймолодший її член 11-річний Олександр Гарсія забув своє коріння і майже не говорить іспанською. Одного дня він знаходить на горищі таємничого ідола. Невдовзі після цього в сім’ї починають ставатися неприємності. Старші члени родини вважають, що ідол прокляв їх, бо вони не шанують традицій свого народу. Щоб позбавитись прокляття, вони вирушають до Мексики й по дорозі потрапляють у чимало небезпечних пригод.

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip / Disney+ / режисер — Марвін Браян Лемус / у головних ролях — Єва Лонгорія, Чіч Марін, Том Немер / тривалість — 1 година 18 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядач Next Best Picture каже, що акторський склад чудово грає, а фільм вийшов милим і кумедним. Хоча він нічим особливим не відрізняється від комедій такого типу, режисер майже завжди уникає типових кліше жанру. MovieWeb пише, що фільм передбачуваний, але має сподобатись дітям.

Комедійний серіал «Виживання найтовстіших» — другий сезон

Про що серіал. Мевіс Бомонт ― стилістка з Нью-Йорка, яка працює з темою бодіпозитиву. Вона зустрічається з модним фотографом, але раптово дізнається, що він її зраджує. Життя Мевіс зруйноване, та вона вирішує почати все заново. Винаймає нову квартиру і починає з подвоєною енергією будувати свою карʼєру. Пережити складний етап життя їй допомагають друзі ― Халіла і Марлі. У другому сезоні продовжують сюжетні лінії першого.

Survival of the Thickest / Netflix / шоуранери — Мішель Буто та Деніелл Санчес-Вітцель / у головних ролях — Мішель Буто, Тоні Белл, Таша Сміт / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. Decider пише, що актори чудово грають свої ролі. Оглядачка But Why Tho? каже, що у другому сезони шоуранери якісно балансують сюжетні лінії завдяки живим і добре прописаним персонажам.

Ми не Netflix і не Amazon, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: https://babel.ua/donate.