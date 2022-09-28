Буде відповідь. Головний дипломат ЄС вважає, що виток газу на «Північних потоках» не випадковий збіг

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Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витоки газу на російських трубопроводах системи «Північний потік».

У своїй заяві він висловив стурбованість і назвав інцидент не випадковим збігом обставин.

«Ці інциденти не випадковий збіг, вони впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витоки стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що і чому сталося, і вживатимемо подальших кроків, щоб підвищити нашу стійкість у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне та отримає жорстку й обʼєднану відповідь», — заявив Боррель.

Також він наголошував на негативних наслідках для безпеки судноплавства і довкілля.