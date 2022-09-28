Буде відповідь. Головний дипломат ЄС вважає, що виток газу на «Північних потоках» не випадковий збіг
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витоки газу на російських трубопроводах системи «Північний потік».
У своїй заяві він висловив стурбованість і назвав інцидент не випадковим збігом обставин.
«Ці інциденти не випадковий збіг, вони впливають на всіх нас. Уся наявна інформація вказує на те, що витоки стали наслідком умисних дій. Ми підтримаємо будь-яке розслідування, спрямоване на встановлення повної картини того, що і чому сталося, і вживатимемо подальших кроків, щоб підвищити нашу стійкість у сфері енергобезпеки. Будь-яке умисне завдання шкоди європейській енергетичній інфраструктурі абсолютно неприйнятне та отримає жорстку й обʼєднану відповідь», — заявив Боррель.
Також він наголошував на негативних наслідках для безпеки судноплавства і довкілля.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки.
- Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море.
- Німецька газета Tagesspiegel з посиланням на представника влади повідомила, що ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак. В уряді Німеччини розглядають дві версії — перша, що газопроводи пошкодила Україна, а друга, що це справа росії, щоб звинуватити в диверсії Україну.
- Пізніше данські військові показали відео з місця витоку газу, а сейсмологи заявили, що фіксували вибухи. Країни ЄС вважають, що на російських газопроводах могли бути диверсії.