Bloomberg: Європі вистачить газу цієї зими навіть за умови припинення поставок із росії

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Європа зможе прожити без російського газу цієї зими, якщо рф раптово припинить поставки. Для цього їй потрібно буде імпортувати на 40% більше скрапленого газу, ніж торік.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Європа має можливості наростити закупівлю у таких масштабах. Вона також наступного літа зможе придбати на 14% більше газу, ніж зазвичай, щоб відновити втрачені запаси.

Попри падіння попиту через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

Основний сценарій передбачає, що погодні умови відповідатимуть середнім показникам за останні 10 років. За відсутності постачання російського газу, очікується, що Європа імпортує 40 млн т скрапленого газу цієї зими і трохи більше влітку для поповнення запасів. Це залишить 12 млн т обсягу для Азії. Але якщо в Азії буде холодна зима, то це збільшить конкуренцію за газ у світі і призведе до зростання цін.