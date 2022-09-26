Японія заборонила експортувати до росії товари, повʼязані з хімічною зброєю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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iStock / Getty Images Plus
Японія заборонила експорт до росії товарів, повʼязаних із хімічною зброєю — це додаткові антиросійські санкції через вторгнення в Україну.
Про це 26 вересня оголосив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, пише Reuters.
У межах санкцій Японія також запровадила обмеження щодо 21 російської компанії, зокрема щодо наукових лабораторій.
«Японія глибоко стурбована можливістю застосування ядерної зброї під час вторгнення росії в Україну», — сказав Мацуно на брифінгу для ЗМІ, додавши, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою, підтримуючи Україну та запроваджуючи санкції проти росії.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території. Президент Володимир Зеленський заявляв, що сумнівається в тому, що росія застосує ядерну зброю, але припустив, що ядерні погрози путіна можуть стати реальністю.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погроза путіна «небезпечна та безрозсудна», а Адміністрація президента Джо Байдена приватно повідомила кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні в Україні матиме «катастрофічні наслідки» для росії.