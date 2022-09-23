СБУ встановила дані 1,5 тисячі осіб, які організовують псевдореферендум у Запорізькій області

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Служба безпеки України встановила дані 1,5 тисячі осіб, які беруть участь в організації псевдореферендуму з приєднання окупованої території Запорізької області до росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи більше 1 тис. російських силовиків, яких планують залучити до «охорони» заходів псевдоголосування. Серед них підрозділи росгвардії, воєнної поліції зс рф та російського мнс», — пише СБУ.

Допомагати їм мають колаборанти, які увійшли до складу окупаційного «главного управлєнія мвд по Запорожской області», а також приватні охоронні фірми, підконтрольні спецслужбам рф.

Крім того, СБУ отримала повний список осіб, які погодились очолити так звані «територіальні виборчкоми»: ідентифіковано понад 390 колаборантів. Кримінальне провадження здійснюється за статтями про колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.