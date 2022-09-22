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ЗСУ одразу збили чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Facebook / ФОКУС

У Миколаївській області військові Повітряного командування «Південь» збили одразу чотири російські дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це увечері 22 вересня повідомили Повітряні сили.

Збили дрони двома зенітними керованими ракетами середньої дальності. Росія ці дрони маскує під «Херань — 2».