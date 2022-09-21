Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив чіткі зображення Нептуну та його кілець
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб» зробив знімок планети Нептун та її кілець.
На додаток до кількох чітких вузьких кілець на зображеннях видно тьмяніші пилові смуги Нептуну. Деякі з кілець не спостерігалися з того часу, як «Вояджер-2» отримав перший фотодоказ існування кілець Нептуну під час прольоту 1989 року.
«Востаннє ми бачили ці кільця три десятиліття тому, і ми вперше бачимо їх в інфрачервоному діапазоні», — сказала Хайді Хаммель, експерт з питань планети Нептун і міждисциплінарна вчена у проєкті телескопа.
Темний, холодний і обдувний надзвуковими вітрами Нептун — найдальша планета нашої Сонячної системі. Планета та її сусід Уран відомі як «крижані гіганти», тому що їхні надра складаються з важчих елементів, ніж у газових гігантів Юпітеру і Сатурну, які багатші воднем і гелієм. На нових зображеннях Нептун виглядає білим, на відміну від типового синього кольору. Це повʼязано з тим, що газоподібний метан (частина хімічного складу планети) не здається блакитним для камери ближнього інфрачервоного діапазону.
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