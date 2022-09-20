Огляд подій 20 вересня: у росії ввели покарання за ухилення від мобілізації, а ЗСУ вдарили по резервах окупантів на півдні

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

На півдні ЗСУ знищили баржу, завантажену озброєнням, технікою та особовим складом росіян. Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по чотирьох районах зосередження російських резервів військ і техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському та Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах — понтонах і баржах.

На стелі на межі Донеччини та Харківщини підняли український прапор, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Ще донедавна на цій ділянці точилися запеклі бої.

Уночі росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади Дніпропетровщини: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Ворог ударив по них пʼять разів — на міста та села полетіли понад 100 снарядів. Попередньо, без постраждалих. Крім того, російські окупанти обстріляли Бахмут, Хромове, Авдіївку, Сіверськ і Богоявленку Вугледарської громади.

Командування чорноморського флоту рф майже напевно передислокувало підводні човни класу Kilo з порту приписки в Севастополі до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні росії, повідомили в розвідці Великої Британії.

Російські окупанти вивезли 135 дітей літаком міноборони рф. Рейс прямував до Москви. Точно відомо про одну трирічну дівчинку з Маріуполя в цьому літаку.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та росія досягли домовленості про обмін 200 військовополонених. Про це він повідомив в інтервʼю американському каналу PBS, його цитує агентство Anadolu.

Рада Європейського Союзу 20 вересня офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні €5 мільярдів додаткової макрофінансової допомоги. Ці гроші надійдуть Україні як довгострокові позики на пільгових умовах. Це друга частина загального пакета допомоги на €9 мільярдів.

Естонія не пустила 10 громадян росії в перший день заборони на вʼїзд за шенгенськими візами. Усі ці випадки сталися в Нарві — найбільшому переважно російськомовному місті Естонії, яке розташоване на кордоні з рф. До набуття чинності заборони кордон у Нарві з боку росії щодня намагалися перетнути приблизно 4 тисячі людей. Це втричі більше, ніж під час коронавірусу та до війни.

Так звана громадська рада Херсонської області звернулася до «голови» окупованого регіону з ініціативою невідкладно провести «референдум» про приєднання до росії. Напередодні це зробили так звані громадські палати «днр» і «лнр».

Держдума росії ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які запроваджують покарання для військовозобовʼязаних і військовослужбовців, а також вводять поняття «мобілізація» і «воєнний час». Поправки передбачають покарання до 10 років колонії за дезертирство або неявку контрактника чи призовника на службу протягом місяця «в період мобілізації чи воєнного стану або ведення бойових дій», а також від 2 до 3 років колонії за відмову від участі в бойових діях.