Угорщина проти обговорення восьмого пакета санкції щодо росії. ЄС розглядає скасування одноголосного принципу ухвалення обмежень

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу слід припинити обговорення восьмого пакета санкцій проти росії, оскільки це негативно впливає на енергопостачання.

ЄС повинен припинити згадувати 8 пакет санкцій, повинен припинити визначати заходи, які лише ще більше поглиблять кризу з енергопостачанням — цитує слова Сіярто Reuters.

Через таку позицію Угорщини, пише Politico, міністри країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять скасування або обмеження одноголосного принципу ухвалення санкцій і рішень з питань зовнішньої політики загалом.

Сьогодні кожна країна ЄС має право вето, і Угорщина часто ним користується у питаннях обмежень щодо росії. Міністри ж хочуть розглянути принцип ухвалення рішень більшістю членів ЄС. Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн каже, що цього цілком реально досягти.