У Британії поховали королеву Єлизавету II
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Royal Family / Twitter
У Великій Британії поховали королеву Єлизавети II. З 21:30 тривала закрита церемонія останнього прощання для сімʼї.
Про це повідомив Букінгемський палац.
Королеву поховали в меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі разом із покійним чоловіком герцогом Единбурзьким, а також її батьком королем Георгом VI, матір’ю королевою Єлизаветою та сестрою принцесою Маргарет.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі.
- 9 вересня Карл ІІІ вперше після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ звернувся до народу з промовою.