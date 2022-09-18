Прем’єр Шмигаль і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять королеви Єлизавети II в Лондоні

Новини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять померлої королеви Єлизавети II в Лондоні, взявши участь у церемонії прощання.

Разом із прем’єром та Зеленською віддали шану королеві у Вестмінстерському палаці посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною.

Шмигаль під час візиту провів переговори з новим міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі, обговоривши стратегічну співпрацю між країнами, а Зеленська зустрілася з принцесою Уельською.