Король Великої Британії Карл ІІІ виступив в Уельсі валлійською мовою — першим із британських монархів
- Автор:
- Анна Холоднова
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BBC News
Король Карл III виголосив промову валлійською під час свого першого візиту до Уельсу в статусі нового монарха.
Про це пише BBC.
У своїй промові король подякував уельському парламенту за добрі слова і додав, що для нього було «привілеєм бути принцом Уельським так довго».
Карл ІІІ подякував депутатам за співчуття щодо смерті королеви Єлизавети ІІ та сказав, що Уельс займав особливе місце в серці його матері, і він поділяє цю любов.
Коли Чарльз був принцом Уельським, він часто виголошував частину своїх промов валлійською мовою. Він вивчав її в Університеті Аберіствіт у 1969 році. Його репетитором був активіст валлійських націоналістів, академік Теді Мілворд.
Після смерті доктора Мілворда у 2020 році тодішній принц Чарльз віддав належне учителю, але визнав, що, ймовірно, не був його найкращим учнем.
Єлизавета ІІ промовляла лише недовгі фрази валлійською. А от промова Карла ІІІ в парламенті була двомовною. Голова парламенту Уельсу Елін Джонс зазначила, що присутність валлійської мови в промові короля була «надзвичайно важливою».
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі. Новим королем став старший син Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз.
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