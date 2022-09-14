У Києві повідомили про підозру судді, який підтримував росію. Але затримати його поки не можуть — в СБУ пояснили, чому

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Служба безпеки України

Судді Північного апеляційного господарського суду Києва, який очікував захоплення України росіянами, повідомили про підозру. Але затримати його поки не можуть, бо не працює Вища рада правосуддя — єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сімʼї, родичами та близькими друзями. Ці матеріали підтверджують, що київський суддя виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював своїх знайомих до співпраці з росіянами.

Але затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри. Усе тому, що робота Вищої ради правосуддя ще не врегульована законодавством.

У СБУ сподіваються, що найближчим часом члени цієї ради будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу. Лише тоді суддю, який чекав на російську окупацію, зможуть затримати.