Німеччина передала Україні ще чотири зенітки Gepard

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Цього тижня Німеччина передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard.

Про це повідомили у німецькому уряді.

Також країна відправила в Україну 65 холодильників для медичного матеріалу.

Самохідна зенітна установка Gepard працює на шасі від танка Leopard 1 і має дві автоматичні гармати Oerlikon KDA, які можуть випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 кілометрів, супроводжувати їх та ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».