Напад на журналістів в Укрексімбанку: колишньому голові правління призначили штраф
- Автор:
- Олег Панфілович
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Евгений Мецгер / Facebook
Колишнього голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера визнали винним у нападі на журналістів «Радіо Свобода».
Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик оголосив вирок, згідно з яким Мецгера визнали винуватим за статтею про незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища. Мецгеру призначили 3,4 тисячі гривень штрафу без позбавлення права займати певні посади.
Винними також визнали колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова, їм теж призначили штрафи.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку та видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.
- 9 листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та Осіпова. Пікалова ж звільнили з посади. Там пояснили, що їхній статус підозрюваних у справі про напад на журналістів не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення. Вже 12 листопада зʼявилось відео, як поновленого на посаді Тельбізова зустрічають оваціями, а сам він каже, що «кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації». Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обурений цим відео, а наглядова рада банку того ж дня звільнила Тельбізова й Осіпова.