Китай запустив у космос новий супутник звʼязку

Новини

Китай успішно запустив новий супутник звʼязку «Чжунсін-1Е».

Про це повідомляє Сіньхуа.

Супутник запускали з космодрому «Веньчан» на півдні країни. «Чжунсін-1Е» вивела на орбіту модифікована версія ракети-носія «Чанчжен-7». Повідомляється, що апарат успішно вийшов на задану орбіту.

«Чжунсін-1Е» має надавати високоякісні послуги з передачі голосових повідомлень, даних, радіо- і телевізійних сигналів. Зазначається, що нинішній запуск став уже 437-м для ракет-носіїв серії «Чанчжен».