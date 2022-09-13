Акціонери Twitter за 7 хвилин схвалили продаж соцмережі Ілону Маску

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Акціонери компанії Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску за $44 мільярди.

Про це пише Bloomberg.

Збори акціонерів тривали сім хвилин, а саме голосування зайняло близько трьох хвилин. Акціонери також могли подати голоси за кілька тижнів до зустрічі — Twitter розіслав їм численні повідомлення, у яких людей заохочували проголосувати достроково.