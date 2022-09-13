Акціонери Twitter за 7 хвилин схвалили продаж соцмережі Ілону Маску
- Автор:
- Анна Холоднова
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Акціонери компанії Twitter схвалили продаж соцмережі Ілону Маску за $44 мільярди.
Про це пише Bloomberg.
Збори акціонерів тривали сім хвилин, а саме голосування зайняло близько трьох хвилин. Акціонери також могли подати голоси за кілька тижнів до зустрічі — Twitter розіслав їм численні повідомлення, у яких людей заохочували проголосувати достроково.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов.
- 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня <5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.
- Суд призначив на 17 жовтня початок розгляду позову Twitter проти Маска, в якому компанія вимагає зобовʼязати бізнесмена завершити її придбання.