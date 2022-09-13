Заповіт королеви Єлизавети II засекретять та зберігатимуть у сейфі щонайменше 90 років

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Royal Family / Twitter

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети II запечатають та замкнуть у сейфі щонайменше на 90 років.

Про це пише Reuters.

Практика запечатування заповітів померлих членів королівської сім’ї бере свій початок з 1910 року. Тоді у віці 40 років помер принц Френсіс Текський — молодший брат королеви Марії, дружини короля Георга V і бабусі покійної королеви Єлизавети. Саме його заповіт став першим з понад 30 таких документів, які досі зберігаються у сейфі в невідомому місці в Лондоні під наглядом судді.

Відповідно до конвенції, після смерті старшого члена королівської сім’ї виконавець заповіту звертається до голови відділу сімейних справ Верховного суду Лондона з проханням скріпити заповіт.

Ці подробиці були невідомі громадськості доти, поки у квітні 2021 року не помер чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп. Тоді заяву про скріплення його заповіту розглядав суддя Ендрю Макфарлейн.

Він постановив, що заповіт справді має бути скріплений печаткою, але вирішив опублікувати своє рішення, щоб дати громадськості зрозуміти, що відбувається і чому. Він не знав про вміст запечатаних документів.

«Ступінь розголосу, який, ймовірно, приверне публікація, був би дуже великим і повністю суперечив меті збереження гідності Суверена», — написав він і додав, що це необхідно для того, щоб монарх міг виконувати свою конституційну роль.

Заповіт покійної королеви Єлизавети ІІ зберігатимуть у сейфі разом із заповітом її чоловіка, а також матері та сестри — принцеси Маргарет, які померли у 2002 році.

У 2007 році заповіт Маргарет юридично оскаржував Роберт Браун. Чоловік стверджував, що є позашлюбним сином принцеси і хотів побачити документ та висловити свої вимоги. Суд відхилив претензії Брауна як «нераціональні», і йому не дали доступу.