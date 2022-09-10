День похорону Єлизавети II буде вихідним. ЗМІ назвали ймовірну дату

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День похорону королеви Єлизавети ІІ буде вихідним днем у Великій Британії.

Про це повідомили під час Ради престолонаслідування, після якої Карла ІІІ (Принц Чарльз) офіційно проголосили королем Сполученого Королівства.

Саму дату похорону офіційно ще не підтверджено, проте Sky News пише, що це, ймовірно, буде понеділок, 19 вересня.