День похорону Єлизавети II буде вихідним. ЗМІ назвали ймовірну дату
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
День похорону королеви Єлизавети ІІ буде вихідним днем у Великій Британії.
Про це повідомили під час Ради престолонаслідування, після якої Карла ІІІ (Принц Чарльз) офіційно проголосили королем Сполученого Королівства.
Саму дату похорону офіційно ще не підтверджено, проте Sky News пише, що це, ймовірно, буде понеділок, 19 вересня.
- 8 вересня у Великій Британії на 96-му році життя померла королева Єлизавета II. Раніше того ж дня Букінгемський палац повідомив про погіршення стану королеви та порекомендував їй залишитися під наглядом медиків у Балморалі. Новим королем став старший син Єлизавети ІІ, 73-річний принц Чарльз.
- 9 вересня Карл ІІІ вперше після смерті його матері королеви Єлизавети ІІ звернувся до народу з промовою.
- 10 вересня Карла ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії.