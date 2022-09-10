Карла ІІІ офіційно проголошено королем Великої Британії

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Принц Чарльз Філіпп Артур Джордж офіційно проголошений королем Великої Британії. Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ.

Про це повідомляють ВВС і The Guardian.

Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Королем його оголосила Рада престолонаслідування.

Відповідну прокламацію підписали: наступний у черзі спадкоємців престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, голова Ради, прем’єр-міністр Ліз Трасс та архієпископ Кентерберійський.

Цю прокламацію після закритої зустрічі Ради зачитають з балкона в палаці.

Відтак на честь короля стрілятимуть гармати — 41 залп дасть артилерія в Гайд-парку і 62 залпи артилерія біля Лондонського Тауера.