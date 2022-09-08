Пентагон розкрив деталі пакету допомоги Україні на $675 мільйонів

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USTRANSCOM / Twitter

Міністерство оборони США розкрило деталі військової допомоги Україні на суму до 675 мільйонів доларів (ці кошти підуть на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони).

Можливості цього пакету включають:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

чотири 105-мм гаубиці та 36 000 105-мм артилерійських снарядів;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;

100 броньованих високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

1,5 млн набоїв до стрілецької зброї;

понад 5 000 протитанкових систем;

одну тисячу 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мін (RAAM);

додаткові гранатомети та стрілецьку зброю;

50 броньованих медичних автомобілів;

прилади нічного бачення та інше польове обладнання.

Крім того, Державний департамент повідомив Конгрес про намір Пентагону надати $2 мільярди у вигляді довгострокових інвестицій в іноземне військове фінансування: $1 мільярд для зміцнення безпеки України та $1 мільярд для 18 регіональних сусідів України.

Загалом із січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько $15,2 млрд допомоги у сфері безпеки.