США виділять $2,2 мільярда на зміцнення безпеки України та її сусідів

Новини

Сполучені Штати Америки оголосили про додаткове фінансування військових потреб України та її сусідів на $2,2 мільярда.

Про це повідомляє Державний департамент.

«Ми також повідомляємо Конгрес про наш намір виділити ще $2,2 мільярда на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів», — заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він також нагадав, що в четвер США оголосили також про виділення $675 мільйонів військової допомоги безпосередньо Україні.