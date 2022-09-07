Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність «Тарантул». У ній інтенсивно утворюються нові зірки
- Автор:
- Анна Холоднова
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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зняв туманність Тарантул, яка розташована за 161 000 світлових років від Землі в галактиці Велика Магелланова Хмара.
Про це пише пресслужба Європейського космічного агентства.
Окрім молодих зірок, телескоп показав віддалені фонові галактики, а також детальну структуру та склад газу та пилу в Тарантулі. Ця туманність є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в групі галактик, які розташовані найближче до нашого Чумацького Шляху. Вона містить найгарячіші та наймасивніші відомі людям зірки.
Тип хімічного складу цієї туманності такий, як у гігантських областей зореутворення, які спостерігалися у Всесвіті під час Космічного полудня — це ера, коли космосу було лише 8—11 мільярдів років і формування зірок було на піку. Саме тому Тарантул особливо цікавий для астрономів.
Регіони зореутворення в галактиці Чумацький Шлях, де живемо ми з вами, не утворюють зірок з такою шаленою швидкістю, як туманність Тарантул, і мають інший хімічний склад.
Це робить Тарантул найближчим (і найлегшим для вивчення в деталях) прикладом того, що відбувалося у Всесвіті, коли він досяг ери Космічного полудня.
За допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» астрономи зможуть спостерігати і порівнювати утворення зірок у туманності Тарантул зі знімками з більш далеких галактик.
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