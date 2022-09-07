Маск пропонував відкласти придбання Twitter через промову путіна і можливість «нової світової війни»

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Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск у травні запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.

Про це пише Business Insider.

6 вересня в суді штату Делавер оприлюднили листування Маска з банкіром з Morgan Stanley, який займався угодою. У повідомленні від 8 травня Маск запропонував почекати з угодою «кілька днів», щоб послухати промову путіна на Красній площі на честь Дня перемоги.

«Давай почекаємо кілька днів. Завтрашня промова путіна справді важлива. Безглуздо купувати Twitter, якщо ми рухаємося до третьої світової війни», — заявив він.