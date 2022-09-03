ФБР під час обшуків у резиденції Трампа знайшло понад 11 тисяч урядових документів. Десятки з них — таємні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Donald J. Trump / Facebook
Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у резиденції 45-го президента США Дональда Трампа знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що 18 із цих документів мали класифікацію «цілком таємно», 54 — «таємно», ще 31 мали статус «конфіденційно».
Таємні документи іноді поєднувалися з іншими предметами, такими як книги, журнали та газетні вирізки.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції.
- 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Сам колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».