«Батальйон Монако»: ДБР направило документи на екстрадицію одного з фігурантів

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Державне бюро розслідувань підтвердило місце перебування одного з фігурантів розслідування «Батальйон Монако» і відправило до країн ЄС документи на його екстрадицію.

Про це ДБР повідомило 1 вересня.

Щодо іншої людини з «батальйону» Держбюро розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків групою компаній цієї особи. Так, під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції, щоб зменшити суми, які необхідно сплачувати до бюджету. Також ці компанії після окупації Криму продовжували працювати на півострові. ДБР арештувало майно цієї особи.