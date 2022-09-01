ГУР: Війська рф обстріляли Енергодар і ЗАЕС — на станції відключився один з енергоблоків. Там очікують місію МАГАТЕ

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Російські війська обстріляли Енергодар і територію Запорізької атомної електростанції в день візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, група російських ударних вертольотів К-52 завдала ударів по житлових кварталах міста. Також окупанти гатили з мінометів у безпосередній близькості до ЗАЕС і атомних реакторів.

«Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись Місія Міжнародної агентства з атомної енергії на чолі з його головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, мета якого — створити потрібну кремлю картинку. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів», — вважають у ГУР.

В «Енергоатомі» заявили, що через мінометний обстріл росіян спрацював аварійний захист — відключився працюючий пʼятий енергоблок.

Крім того, снаряди пошкодили лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі без електрики залишився непрацюючий другий енергоблок — там запустили дизель-генератори.

Про мінометний обстріл повідомляв також мер Енергодару Дмитро Орлов.

«З пʼятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги», — написав він.

За словами Орлова, уже відомо, що росіяни поцілили в кілька цивільних обʼєктів. Є постраждалі. Інформацію щодо них наразі зʼясовують.