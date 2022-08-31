Окупанти блокують місію МАГАТЕ. Вони відмовилися давати спецперепустки

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Окупанти блокують місію Міжнародного агентства з атомної енергії, яка вирушила з Києва до Запорізької АЕС на інспекцію.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Окупаційна адміністрація Запоріжжя відмовилася надати спецперепустки делегації. Їй доведеться стояти в черзі на російському КПП, щоб потрапити на окуповані території.

Відповідна інформація надійшла від так званого члена «головної ради» Запорізької області, колаборанта володимира рогова. За його словами, представники нібито могли «швидко і без перепон» дістатися АЕС з росії.

Кремлівське агентство ТАСС пише, що окупаційна влада очікує прибуття місії на ЗАЕС вранці 1 вересня.