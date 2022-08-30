Ілон Маск запросив свідчення ексголови служби безпеки Twitter проти компанії. Той заявляв про приховування ботів

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Steve Jurvetson / Flickr

Американський бізнесмен Ілон Маск викликав до суду колишнього голову служби безпеки Twitter Пейтера Затко, щоб той дав свідчення проти компанії. Затко, якого звільнили на початку 2022 року, раніше звинуватив компанію у приховуванні даних про ботів і бездіяльності в питанні безпеки.

Про це пише Reuters.

Затко має дати свідчення у суді США 9 вересня. Маск просить, щоб той поділився матеріалами про спам-акаунти і спроби Twitter приховати недоліки безпеки, що може свідчити про незаконну діяльність компанії.

Затко ще не відповів виклик до суду, проте якщо він дасть свідчення, у Маска буде багато підстав для подальших позовів.