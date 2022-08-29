ЗМІ: На окупованій Херсонщині вбили екснардепа і колаборанта олексія ковальова

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На окупованій території Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа Олексія Ковальова.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу».

Також цю інформацію поширило херсонське видання «Мост», а також депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Виданню «Мост» у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. При цьому видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.

«З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили», — написав Хлань.