Чехія пропонує компроміс щодо віз для росіян — не забороняти, але збільшити вартість і час розгляду

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

У Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі, запропонують компроміс у питанні видачі віз для росіян. Там хочуть скасувати спрощений візовий режим із росією.

Про це повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише Bloomberg.

Якщо цей спрощений режим скасують, то це означатиме, що вартість шенгенської візи для росіян зросте з €35 до €80. Також збільшиться кількість бюрократичних перевірок, відповідно, і час очікування розгляду.

Водночас Чехія пропонує скасувати спрощений візовий режим і з білоруссю.

Такий крок може бути компромісом між країнами Балтії та Польщею, які вимагають повністю заборонити вʼїзд росіянам, і країнами-членами ЄС, зокрема Німеччиною і Австрією, які проти цієї ідеї.