Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону найвищу українську нагороду — орден Свободи
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський нагородив премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона орденом Свободи. Це найвища нагорода, яку в Україні може отримати іноземець.
Сьогодні, 24 серпня, Джонсон утретє від початку повномасштабної війни приїхав до Києва, щоб підтвердити свою підтримку та відданість Україні.
«Я маю честь вручити Борису від імені всіх українців орден Свободи. Ця нагорода повністю відображає те, що Борис робив і робить для нашої країни та усієї Європи», — сказав Зеленський на спільній пресконференції та вручив Джонсону нагороду.
Джонсон подякував народу України за таку честь і визнання зусиль Британії.
- 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового. Цьому передувала низка скандалів — Джонсона звинувачували в організації вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Також його критикували за призначення на посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців.
- 21 липня британський парламент пішов на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні (приблизно 160 тисяч членів) голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.