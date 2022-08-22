США виступили проти повної заборони на видачу віз росіянам
- Автор:
- Олег Панфілович
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Win McNamee / Staff
Сполучені Штати не підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити видачу віз усім росіянам.
Про це пише «Голос Америки».
В Державному департаменті США висловились проти такої заборони. «США не хотіли б закривати всі шляхи втечі до безпеки для російських дисидентів або тих, хто може стати жертвами порушень прав людини», — заявив представник Держдепу відповідаючи на питання преси в понеділок. В американському дипломатичному відомстві наголосили, що потрібно відокремлювати дії російського уряду та його політику в Україні від російського народу.
В Держдепі також нагадали про візові санкції, які США, союзники та партнери запровадили проти кремлівських посадовців та тих, хто їм допомагає. Понад пʼять тисяч осіб підпали під візові обмеження США з 24 лютого 2022 року у відповідь на вторгнення росії до України.
- 9 серпня Премʼєр-міністри Фінляндії та Естонії закликали Євросоюз зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС через агресію рф проти України. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто заявив, що з вересня Фінляндія зменшить видачу віз громадянам росії на 90%.
- Перед цим 28 липня Естонія заборонила громадянам росії подавати документи на отримання тимчасової посвідки на проживання чи візи з метою навчання у країні. Крім того, короткострокове працевлаштування росіян і білорусів можна буде оформити лише за наявності в них чинної візи від Естонії — раніше вони могли працевлаштуватися за візою від іншої країни ЄС.
- 5 серпня посольство Латвії в росії на невизначений термін зупинило видачу віз громадянам рф, але з деякими винятками.
- Уряд Чехії також вирішив не видавати візи та тимчасовий дозвіл на проживання громадянам росії та білорусі до кінця березня 2023 року.