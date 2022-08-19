Reuters: Половина бойових літаків Чорноморського флоту рф вийшла з ладу після вибухів на авіабазі в Криму

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Радіо Свобода

Через вибухи на авіабазі поблизу міста Саки в окупованому Криму, які сталися 9 серпня, понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту росії вийшли з ладу.

Про це Reuters повідомив анонімний західний чиновник.

Посадовець сказав, що Україна зараз послідовно досягає «кінетичних ефектів» глибоко в тилу російських військ, і це суттєво підриває матеріально-технічну підтримку росіян та здійснює «значний психологічний вплив на російське керівництво».

«Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі 9 серпня вивели з експлуатації понад половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту», — сказав чиновник.