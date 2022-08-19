Держінспекція заборонила запускати блоки Запорізької АЕС, в яких росіяни розмістили військову техніку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державна інспекція з ядерного регулювання заборонила запускати енергоблоки № 1 і № 2 на Запорізькій АЕС, де російські війська розмістили техніку та боєприпаси.
Регулятор вніс зміни до ліцензій на експлуатацію цих енергоблоків.
Експлуатація блока № 1 дозволена у станах «перевантаження палива» — «холодний зупин», блока № 2 — у стані «холодний зупин».
Ядерні реактори блоків будуть заглушені і працюватимуть при низьких тиску та температурі охолоджувальної води. Реактори в такому стані не генерують електроенергію і можуть перебувати в ньому нескінченно довго, якщо під’єднані до енергоживлення. Якщо живлення зникне, у персоналу буде 57 годин, щоб завадити процесу плавлення.
Рішення прийняте задля убезпечення енергоблоків на випадок нестандартних ситуацій через присутність російської техніки в машинних залах енергоблоків.
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