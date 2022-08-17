Туреччина спростувала заяву росії про контракт на поставку ракет С-400
- Автор:
- Анна Холоднова
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Агентство оборонних закупівель Туреччини спростувало повідомлення москви про підписання угоди щодо закупівлі ракет С-400.
Про це повідомляє Bloomberg.
Напередодні росія заявила, що підписала контракт на постачання Туреччині додаткових ракет протиповітряної оборони. За словами голови Федеральної служби з військово-технічного співробітництва рф, документ передбачає виробництво в Туреччині компонентів російської системи С-400.
Агентство оборонних закупівель Туреччини заперечило факт підписання цієї угоди та заявило, що з моменту підписання початкового контракту у 2017 році жодних змін не було.
- За даними The Washington Post, росія звернулася до Туреччини по допомогу в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні. Там сподіваються, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть рф уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах. У пропозиції уряд Ердогана закликають дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.
- Росія також вимагає, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших російських банків, що, на думку економістів та експертів із санкцій, було б кричущим порушенням західних санкцій, і щоб російським промисловим виробникам можна було працювати у вільних економічних зонах у Туреччині.
- 5 серпня російські ЗМІ повідомили, що президент росії володимир путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про часткову оплату російського газу в рублях.
- Газета Financial Times із посиланням на власні джерела писала, що в Європейському Союзі обговорюють можливість запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона допомагатиме росії обходити західні обмеження.