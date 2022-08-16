На Київщині знайшли тіло чоловіка, якого розстріляли росіяни. Разом із ним загинули дружина та син
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- Костя Андрейковець
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На Київщині на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця знайшли тіло ще одного вбитого під час окупації українця.
Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.
У кінці лютого окупанти тут розстріляли машину з родиною, яка намагалася евакуюватися. На місці загинули 58-річний чоловік, його дружина та 17-річний син. Його пʼятирічна дочка Анастасія отримала кульове поранення голови, але її дивом вдалося врятувати.
Тіла дружини і сина знайшли на початку квітня. Тіло чоловіка лише зараз — 15 серпня.
- У Київській області досі продовжують знаходити загиблих під час окупації.
- У кінці липня знайшли тіло чоловіка, який мав сліди тортур. Тіло виявили поруч із покинутими позиціями російських військових.
- 12 липня в селі Блиставиця знайшли тіло ще одного мирного мешканця, якого вбили російські окупанти. Тіло було в окопах росіян.
- 5 серпня знайшли тіло чоловіка на Житомирській трасі, неподалік села Березівка.