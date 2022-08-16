Тільки після закінчення воєнного стану. Президент відповів на третю петицію про виїзд чоловіків за кордон
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Офіс президента / Telegram
Володимир Зеленський відповів на вже третю петицію з проханням скасувати обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18—60 років, які не мають військового досвіду.
Президент наголосив, що скасування цих обмежень можливе тільки після закінчення воєнного стану в країні.
У своїй відповіді президент наголосив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави — це справа та обовʼязок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.
«Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобовʼязаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військової служби, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах», — наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що українці в запасі, яких не призвали під час мобілізації, «можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер».
Президент також звернувся до премʼєра Дениса Шмигаля з проханням «опрацювати поставлені в електронній петиції питання».
- У квітні та червні українці вже двічі підписували подібні петиції, але тоді президент прокоментував їх словами, що на фронті щодня гинуть до 100 бійців, тому він не вважає таке прохання доцільним.
- Від початку російського вторгнення в Україні встановлений воєнний стан, а також оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни. Наразі воєнний стан та терміни загальної мобілізації продовжили до 21 листопада 2022 року.