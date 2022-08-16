Суд зобовʼязав Twitter надати Ілону Маску документи колишнього керівника соцмережі

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Суд штату Делавер наказав Twitter зібрати, переглянути та надати Ілону Маску документи від колишнього генерального директора відділу споживчих товарів Кайвона Бейкпура.

Про це пише Reuters.

Кайвон Бейкпур звільнився з Twitter після того, як у квітні Маск погодився придбати компанію. Ілон Маск у своїх судових позовах описував його як ключову фігуру в підрахунку кількості фейкових акаунтів на платформі.

Суддя Каталін Маккормік відмовила Маску в запиті на доступ до 21 людини, яка має доступ до відповідної інформації. Минулого тижня команда юристів бізнесмена написала Маккормік листа з проханням зобовʼязати Twitter передати імена співробітників, щоб допитати їх.