Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили її скандальний звіт про українських військових

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили процес складання її доповіді зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України.

Про це повідомляє Deutsche Welle

Ідеться про перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту, проведенню досліджень, підготовці матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту.

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«Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб зробити висновки та покращити нашу роботу в галузі прав людини», — кажуть в AI та «шкодують», що пресреліз оприлюднили без достатнього контексту — без належної уваги російським воєнним злочинам.

«Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, якої слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою», — додали там.