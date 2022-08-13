Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили її скандальний звіт про українських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили процес складання її доповіді зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України.
Про це повідомляє Deutsche Welle
Ідеться про перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту, проведенню досліджень, підготовці матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту.
«Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб зробити висновки та покращити нашу роботу в галузі прав людини», — кажуть в AI та «шкодують», що пресреліз оприлюднили без достатнього контексту — без належної уваги російським воєнним злочинам.
«Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, якої слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою», — додали там.
- 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, — це російські війська. Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет. Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.
- 7 серпня Amnesty International попросила вибачення, але генеральна секретарка Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських і російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відправити Калламар у відставку.
- 9 серпня стало відомо, що норвезька філія Amnesty втратила більше 100 співробітників на тлі скандалу через згаданий звіт. 60 норвезьких членів подали у відставку на знак протесту проти організації, а ще 40 співробітників пішли у відставку без пояснення причин. 10 серпня на тлі скандалу у відставку пішов співзасновник шведського відділення Amnesty. Він пропрацював там майже 60 років.