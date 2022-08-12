Події 12 серпня в огляді «Бабеля»: окупанти обстріляли Харків, Краматорськ і Дніпропетровщину, у Мелітополі підірвали чергового колаборанта

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі російські війська обстріляли Харків ракетами. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пʼять вибухів у трьох районах міста — Слобідському, Київському та Новобаварському. Крім того, росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Богодухівський район Харківської області — одна людина загинула, троє дістали поранень. Дніпропетровщину вночі теж обстріляли — окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалі. Окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську. Руйнувань зазнали будівлі у приватному секторі. Гончаренко каже, що інформації про постраждалих поки немає, проте місцеві пабліки пишуть про двох загиблих і одну поранену жінку.

В окупованому Мелітополі підірвали одного з очільників виборчого штабу партії «единая россия», керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олега шостака — він вижив, але отримав поранення. Шостак — близький поплічник євгена балицького, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області. Протягом довгого часу працював на приватному місцевому телеканалі «МТВ-Плюс», який належав балицькому. Цей канал систематично транслював в ефірі карту України без Криму.

СБУ затримала російського агента, який корегував обстріли окупантів по Харкову. Саме він навів ракетний удар на будівлю Харківської облдержадміністрації в центрі міста в березні. Тоді загинули 29 людей.

В Україну прибули нові реактивні системи залпового вогню М270. «Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! Більше «подарунків» надійде незабаром», — написав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Верховний суд днр» 15 серпня розпочне «судовий процес» проти пʼяти полонених іноземців, які воювали на боці України. Розгляд проходитиме в закритому режимі. Бойовики збираються судити громадянина Швеції Матіаса Густавссона, хорвата Векослава Пребіга, а також громадян Великої Британії Джона Хардінга, Ендрю Хілла та Ділана Хілі.

Близько 98% українців вірять у перемогу у війні проти росії. З квітня цей показник зріс на один відсоток. Про це йдеться в опитуванні «Рейтингу» яке провели 27—28 червня на замовлення Міжнародного республіканського інституту. 81% респондентів впевнені, що Україна переможе, а 16% скоріше вірять у перемогу. Також 49% українців вважають, що в найближчі 10 років головною метою України стане повернення територіальної цілісності. Ще 48% назвали боротьбу з корупцією, а 35% — посилення обороноздатності країни.