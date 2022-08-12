Компанія Maxar Technologies побудує 14 супутників для відстеження гіперзвукових ракет

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2nd Lt. William Collette / AFGSC

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка спеціалізується на виробництві супутників зв’язку і спостереження за Землею, допоможе США створити систему попередження про ракетні напади. Maxar побудує 14 супутників для відстеження гіперзвукових ракет.

Про це пише портал Space.

Супутники мають бути готові до 2024 року, а на орбіту їх планують вивести у 2025 році. Вони повинні будуть відслідковувати гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю від 5 Махів (понад 6 100 км/год).

Вони увійдуть у структуру програми гіперзвукової протиракетної оборони США, до якої залучені SpaceX Ілона Маска, військово-промислові компанії Northrop Grumman і Raytheon Missiles & Defense, а також постачальник інформаційних технологій L3Harris Technologies.