Компанія Maxar Technologies побудує 14 супутників для відстеження гіперзвукових ракет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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2nd Lt. William Collette / AFGSC
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies, яка спеціалізується на виробництві супутників зв’язку і спостереження за Землею, допоможе США створити систему попередження про ракетні напади. Maxar побудує 14 супутників для відстеження гіперзвукових ракет.
Про це пише портал Space.
Супутники мають бути готові до 2024 року, а на орбіту їх планують вивести у 2025 році. Вони повинні будуть відслідковувати гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю від 5 Махів (понад 6 100 км/год).
Вони увійдуть у структуру програми гіперзвукової протиракетної оборони США, до якої залучені SpaceX Ілона Маска, військово-промислові компанії Northrop Grumman і Raytheon Missiles & Defense, а також постачальник інформаційних технологій L3Harris Technologies.
- Ще в липні західні ЗМІ писали, що США і Британія працюють над створенням захисту від гіперзвукових ракет, які називають зброєю майбутнього і які активно тестують росія та Китай.
- До цього США побудували на Алясці радар для відстежування гіперзвукових ракет та супутників.
- У травні цього року Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості впʼятеро вищої за швидкість звуку (понад 6 тис. км/год).
- У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР. Росія про успішні випробування подібної зброї заявляла в грудні 2021 року. Тоді ж у рф заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550.