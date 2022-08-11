МАГАТЕ: Резервне електропостачання Запорізької АЕС відновлене

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Міжнародне агентство з ядерної енергетики повідомило, що Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької атомної електростанції, яка до цього була зʼєднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Про відновлення живлення МАГАТЕ повідомило, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання. Тепер лінія може бути використана ЗАЕС для забезпечення електроенергією у разі потреби.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі назвав це позитивною подією.