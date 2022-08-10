Співзасновник шведської Amnesty International теж подав у відставку через скандальний звіт про ЗСУ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Співзасновник шведського відділення правозахисної організації Amnesty International Пер Вестберг йде з посади через скандальний звіт про Збройні сили України. Він працював там майже 60 років.
Про це пишуть шведські видання SVD та Expressen.
«Я є членом [організації] вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю», — пояснив Вестберг.
Він наголосив, що першочерговим завданням організації була допомога політвʼязням та робота для їхнього звільнення, але згодом AI «розширила свій мандат».
Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури.
- 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.
- У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців — це російські війська. Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет. Через деякий час у Мінкультури повідомили, що для свого звіту правозахисники розмовляли з українцями на окупованих територіях та у фільтраційних таборах, де ті перебували під тиском росіян.
- Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики. 7 серпня Amnesty International попросила вибачення, але генеральна секретарка Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських та російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відставки Калламар.